Polícia reforça patrulhamento em SP para combater ataques recorrentes contra ônibus

A polícia reforçou o patrulhamento no estado de São Paulo para combater os ataques contra ônibus. Ao menos 35 veículos tiveram os vidros quebrados em novos ataques nas últimas 24 horas na capital. Desde o início do mês passado houve 458 ataques desse tipo no estado. Vidros quebrados e uma fila de ônibus fora de circulação. Passageiros e motoristas estão assustados. Segundo a SpTrans foram 235 na capital. Houve 223 ataques em outras cidades da região metropolitana, de acordo com a Artesp.



