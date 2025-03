Porto Alegre completa 253 anos e celebra primeiro aniversário depois das enchentes de maio de 2024

Porto Alegre completa, nesta quarta (26), 253 anos. Este é o primeiro aniversário depois das enchentes de maio do ano passado, que destruiu parte da infraestrutura da cidade, ainda em reconstrução. Devido às inundações, o comércio teve um prejuízo de R$ 600 milhões. As obras de reforma de hospitais e escolas custaram R$ 6 bilhões. Um dos desafios de Porto Alegre é se tornar mais resistente às enchentes. Para isso, obras específicas estão sendo feitas.



