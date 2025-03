Preço alto do ovo deve se manter pelo menos até maio, dizem economistas

O ovo de galinha virou item de luxo na mesa do brasileiro. O alimento subiu mais de 15% em um mês. A explicação está em uma regra básica do mercado: a lei da oferta e da procura. Foi exatamente o que aconteceu com o ovo. Uma produção menor em um momento de consumo maior. Para especialistas, a alta deve se manter até maio, pelo menos. Até lá, é importante comparar os preços.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!