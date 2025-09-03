Presidente Lula comparece ao velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo

Morreu nesta terça-feira (2), em São Paulo, o jornalista Mino Carta. O presidente Lula compareceu ao velório. Familiares e amigos se despediram do jornalista. Nascido na Itália, Mino Carta, chegou ao Brasil com 13 anos de idade, pouco depois da segunda guerra. Ainda adolescente, escreveu seus primeiros artigos. Mais tarde, ajudou a criar revistas como Veja e IstoÉ. Na década de 90, fundou a Carta Capital.





O presidente Lula veio de Brasília para o velório. Lembrou da resistência à censura durante o regime militar e destacou a importância de Mino Carta para o jornalismo brasileiro. Em entrevista para a RECORD, Mino Carta definiu em poucas palavras o que, para ele, era ser jornalista: "A notícia é fundamental para mim. Para ganhar o meu salário. Tenho um apreço pela notícia. Agora o jornalismo tem que ter um apreço de responsabilidade profundo. Sem ele não dá para ser jornalista."

aqui!