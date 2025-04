Presidente Lula inaugura nova sede da UFF em Campos dos Goytacazes (RJ)

O presidente Lula inaugurou nesta segunda (14), no Rio de Janeiro, a nova sede da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes. A unidade de ensino vai abrir as portas para 3,5 mil alunos e conta com dois prédios, cada um com sete andares. Durante a inauguração, o presidente falou da importância de uma universidade federal para a região e anunciou o lançamento da Rede Nacional de Cursinhos Populares, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, e a construção de um complexo esportivo e cultural, na cidade de Santo Antônio de Pádua, no interior do estado.



