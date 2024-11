Presidente Lula volta a despachar do Palácio do Planalto dez dias depois de acidente doméstico

Nesta terça (29), o presidente Lula voltou a despachar do Palácio do Planalto, dez dias depois de sofrer um acidente doméstico. A expectativa agora é que governo defina as medidas para o corte de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica ainda tem uma série de reuniões com o presidente antes das medidas de redução de gastos serem divulgadas.