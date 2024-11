Presidida pelo Brasil, reunião anual do G20 começa na próxima semana no Rio de Janeiro

A reunião anual do G20, que reúne as maiores economias do mundo, começa na próxima semana no Rio de Janeiro. O Brasil preside o encontro que vai colocar em discussão temas como combate à pobreza e a reforma das instituições globais. Durante a permanência no Rio, os governantes devem ratificar ou não as decisões que foram alinhadas durante o ano inteiro em centenas de reuniões feitas pelos grupos de trabalho.