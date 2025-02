Previsão do tempo: domingo (26) deve ser marcado por temporais de Norte a Sul do Brasil

Fortes pancadas de chuva continuam neste domingo (26) de Norte a Sul do Brasil. As capitais do Sudeste seguem nas rotas dos temporais. Em São Paulo, há riscos de novos alagamentos a qualquer hora do dia. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, a previsão é de pancadas à tarde. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as chuvas continuam isoladas à tarde.