Promotoria adia anúncio da sentença do processo de suposta fraude contábil contra Donald Trump

Donald Trump obteve mais uma vitória na Justiça; desta vez, em Nova York. Promotores de Manhattan concordaram em adiar para 2029 o anúncio da sentença de um processo no qual o presidente eleito é réu por suposta fraude contábil. O pedido para que o caso seja suspenso até o fim do mandato de Donald Trump, daqui a quatro anos, foi feito por carta ao juiz responsável pelo caso. No documento, a promotoria solicitou mais tempo para analisar as alegações da defesa e reconheceu que Trump não deveria cumprir a sentença enquanto for presidente. Donald Trump foi considerado culpado em 34 acusações por fraude ao ocultar um pagamento que, segundo a Justiça, foi feito para comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos.