STF decide, por unanimidade, ilegalidade da revista íntima nos presídios

Nesta quarta (2), o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a revista íntima vexatória nos presídios do país é ilegal. A prática é adotada para evitar a entrada de drogas, armas e celulares escondidas no corpo. Com a decisão, as apreensões feitas a partir de uma revista vexatória não poderão ser usadas como provas. O Supremo determinou ainda que os presídios têm um prazo de dois anos para instalar portas detectoras de metais, scanners corporais e esteiras de raio-x.



