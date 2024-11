Proposta de paz entre Israel e Hezbollah já teria sido aprovada por Donald Trump

Uma proposta de paz entre Israel e o grupo Hezbollah já teria sido aprovada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O futuro presidente estaria esperançoso que o acordo seja fechado antes da sua posse. Em Gaza, um representante político do Hamas afirmou que o grupo estaria disposto a aceitar um acordo de trégua, contanto que Israel respeite as condições: entre as exigências está a retirada das tropas israelenses do território palestino.