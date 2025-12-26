Israel bombardeia campo de treino militar e depósitos de armas do Hezbollah no Líbano
Locais estariam sendo usados pelo grupo terrorista para preparar ataques
As forças de defesa de Israel realizaram um ataque aéreo contra o grupo terrorista Hezbollah no Líbano. O alvo foi um campo de treino militar e depósitos de armas utilizados pelo grupo. Mais de 340 pessoas já foram mortas por bombardeios israelenses no Líbano desde o início do cessar-fogo, em novembro de 2024.
