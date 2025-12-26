Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Israel bombardeia campo de treino militar e depósitos de armas do Hezbollah no Líbano

Locais estariam sendo usados pelo grupo terrorista para preparar ataques

Hora News|Do R7

  • Google News

As forças de defesa de Israel realizaram um ataque aéreo contra o grupo terrorista Hezbollah no Líbano. O alvo foi um campo de treino militar e depósitos de armas utilizados pelo grupo. Mais de 340 pessoas já foram mortas por bombardeios israelenses no Líbano desde o início do cessar-fogo, em novembro de 2024.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • libano
  • terrorismo
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.