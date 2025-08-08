EUA propõem ajuda ao Líbano para desarmar Hezbollah; 'melhor notícia', avalia professor

Nesta quinta-feira (7), o plano dos Estados Unidos para desarmar o grupo terrorista Hezbollah até o final do ano foi discutido pelo gabinete libanês .



Segundo o ministro da Informação do governo do Líbano, o gabinete aprovou os termos, mas não houve a discussão completa sobre os detalhes propostos; entre os tópicos apresentadas e acordados estavam a eliminação gradual da presença armada não estatal incluindo os extremistas e a retirada de tropas israelenses de cinco regiões do país.



Em uma entrevista para o Conexão Record News , o especialista internacional Lier Ferreira explicou que a negociação entre Estados Unidos e Líbano se tornou a "notícia mais alvissareira" dos últimos tempos no contexto do Oriente Médio, afirmando que o governo norte-americano está oferecendo uma saída ao encontro da paz e da soberania do país libanês.



“A retirada das forças israelenses do Líbano é absolutamente fundamental para a estabilização desse país e o desarmamento do Hezbollah também é um elemento fundamental para que o Líbano possa finalmente viver uma paz que lhe é negada, ou que vem sendo negada há bastante tempo. O plano apresentado pelos Estados Unidos está sendo discutido com o gabinete que apresenta alternativas reais que garantem inclusive a soberania do Líbano”, afirma Lier.