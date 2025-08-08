Putin diz que pode se encontrar com Donald Trump para negociar possível fim da guerra da Ucrânia

O presidente da Rússia disse que pode se encontrar com o dos Estados Unidos nos próximos dias para negociar um possível fim da guerra da Ucrânia. Vladimir Putin se reuniu nesta quinta-feira (7) com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O russo disse que o país do oriente médio é um dos locais considerados adequados para o encontro com Donald Trump. Entretanto, completou que ainda é necessário criar a situação adequada para uma participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Na quarta-feira (6), Trump declarou que há boas chances de a reunião acontecer.



