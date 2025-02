Quadrilha rouba petróleo bruto para revender a empresas que produzem asfalto, borracha e plástico

A Polícia do Rio de Janeiro descobriu uma quadrilha que roubava petróleo bruto para revender para empresas que produzem asfalto, borracha e plástico. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da cidade. O alvo é uma quadrilha especializada no furto de combustíveis de dutos subterrâneos da Petrobras. De acordo com as investigações, o grupo age desde 2017 com um sofisticado esquema de divisão de tarefas, que vai da perfuração até o transporte do petróleo desviado.