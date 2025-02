Quase 2 mil pessoas foram resgatadas do mar no último fim de semana apenas no RJ

A procura por praias neste verão fez com que o número de afogamentos se tornasse maior. Só no último fim de semana, foram mais de 1,9 mil resgates em todo o estado do Rio de Janeiro. Os bombeiros foram acionados para quase 7,5 mil afogamentos, desde o começo do ano, 220 casos a mais em relação ao mesmo período de 2024.



