Quase 400 pessoas são presas durante operação de combate à violência contra a mulher no Brasil

Quase 400 pessoas foram presas durante uma operação de combate à violência contra a mulher no Brasil. Justamente nesta quinta-feira (7), quando a lei Maria da Penha completa 19 anos! A cada dia, quatro feminicídios e dez tentativas de assassinato de mulheres são registrados no Brasil. Em 80% dos casos, o agressor era companheiro ou ex-parceiro da vítima. Por causa desse cenário, forças de segurança pública de todo o país fizeram uma grande operação este mês.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!