Quase sete anos depois, assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes são condenados

Foram condenados, nesta quinta (31), Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, responsáveis pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. De acordo com a sentença, o ex-policial militar Ronnie Lessa, autor dos disparos, foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão. Já o ex-PM Élcio Queiroz, que dirigia o veículo usado no crime, foi condenado a 59 anos, 8 meses e 10 dias. A decisão emocionou os familiares de Marielle e Anderson, mortos no dia 14 de março de 2018.