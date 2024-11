Quatro capitais do Nordeste elegeram prefeitos no segundo turno neste domingo (27)

Quatro capitais da região Nordeste elegeram prefeitos no segundo turno neste domingo (27). Em Natal (RN), Paulinho Freire, do União Brasil, venceu a candidata Natália Bonavides, do PT, com 55,34% dos votos. Em Fortaleza (CE), Evandro Leitão, do PT, venceu de virada André Fernandes (PL) com 50,38%. Em Aracaju (SE), Emília Corrêa, do PL, foi eleita com 57,46% dos votos. Na capital da Paraíba, João Pessoa, Cícero Lucena (PP) foi reeleito com 63,91% dos votos.