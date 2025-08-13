Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de veículos na zona norte do Rio

Quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante uma operação contra roubo de veículos, na zona norte do Rio. Os policiais estiveram em quatro endereços usados para o desmanche de veículos. Em um desses locais, os agentes encontraram pelo menos três carros sendo desmontados, além de faróis, painéis, motores e outros componentes já separados e prontos para revenda. A ação realizada no Complexo do Chapadão - um dos mais violentos da zona norte do Rio - tinha o objetivo de combater uma quadrilha especializada no roubo de veículos na região. De acordo com as investigações, os roubos de veículos são uma das fontes de financiamento das facções criminosas em disputas territoriais. Só no primeiro semestre, o estado do Rio teve mais de 11 mil registros desse tipo de crime. A média é de um carro roubado a cada 20 minutos. Segundo o governo do Rio, houve queda na comparação com o mesmo período do ano passado.



