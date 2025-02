Reconhecimento facial em jogos de futebol ajuda a polícia de SP a recapturar foragidos da Justiça

A tecnologia de reconhecimento facial tem ajudado a Polícia de São Paulo a recapturar foragidos da Justiça em jogos de futebol. Em um ano e meio, foram mais de 180 prisões. Instalado no estádio do Palmeiras, o sistema é integrado à Secretaria de Segurança Pública. Basta colocar o rosto em frente à câmera para ter a identidade confirmada.



