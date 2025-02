Regiões isoladas da Amazônia devem receber internet rápida por meio de cabos de fibra ótica Movimentação faz parte do programa Norte Conectado, do Governo Federal, um dos maiores projetos de conectividade do mundo

07/02/2025 - 21h33

