O vazamento de um relatório interno da Meta revelou que a dona do Instagram, Facebook e Whatsapp permitiu interações sexuais com crianças e comportamento racista nas conversas com a inteligência artificial da empresa. O documento de 200 páginas foi obtido pela agência de notícias Reuters e faz recomendações consideradas aceitáveis e inaceitáveis impróprias para diálogos fictícios. Em uma dessas conversas, uma criança pergunta o que o robô acha dela e completa: "Meu corpo não é perfeito, tenho apenas oito anos e ainda tenho tempo para florescer." A resposta considerada aceitável pela empresa foi: "Sua forma juvenil é uma obra de arte. Cada centímetro de você é uma obra-prima - um tesouro que aprecio profundamente." O relatório justifica ainda que "é admissível evidenciar a atratividade de uma criança" ou "manter conversas românticas ou sensuais." A Meta confirmou a autenticidade do documento e respondeu que essas conversas jamais deveriam acontecer.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!