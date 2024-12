Relatório preliminar do orçamento de 2025 é aprovado, mas impasse sobre emendas continua

O relatório preliminar do orçamento de 2025 foi aprovado no Congresso Nacional, mas a conclusão da votação deste ano está condicionada à solução para o impasse das emendas parlamentares. O documento estima quase R$ 6 trilhões em receitas e despesas. A votação final deve ocorrer nos dias 18 e 19 de dezembro. Se a LDO for aprovada sem o orçamento, o governo poderá operar apenas com uma parte dos recursos disponíveis até a conclusão da votação.