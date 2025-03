Reviravolta: polícia descarta versão de suicídio e prende namorado por assassinato de jovem em BH

Quase dois anos após a morte de uma jovem em Belo Horizonte, Minas Gerais, a polícia descobriu que ela foi assassinada pelo namorado. A causa da morte de Polyana Guimarães tinha sido classificada como suicídio após o companheiro dela alegar que ela havia pulado do 13º andar. A polícia desconfiou da versão apresentada pelo homem, e concluiu que Joel Júnior Alves Gaspar, de 47 anos, assassinou a namorada ao empurrá-la para fora do apartamento. Fotos tiradas pela perícia no dia do crime mostraram móveis revirados e indicou ter havido luta corporal. Também havia sinais de arrombamento na porta do quarto de Polyana. Joel está preso preventivamente.



