Rússia e China assinam acordo para aumentar o fornecimento de gás natural para o território chinês
O acordo foi fechado nesta terça-feira (2) em Pequim, durante encontro entre os presidentes da Rússia, China e Mongólia
Rússia e China assinaram um acordo para a construção de um gasoduto que vai aumentar o fornecimento de gás natural para o território chinês. O gás vai partir da Sibéria e seguirá pela Mongólia, antes de chegar à China. O acordo foi fechado nesta terça-feira (2) em Pequim, durante encontro entre os presidentes da Rússia, China e Mongólia. O contrato tem duração de 30 anos. Na prática, a China vai assumir o lugar da Europa, que deixou de receber gás russo por causa da guerra na Ucrânia.
