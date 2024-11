Santos anuncia demissão do treinador Fábio Carille após título da série B do Campeonato Brasileiro

Mesmo com o título da série B do Campeonato Brasileiro, o Santos comunicou, na noite desta segunda (18), a demissão do treinador Fábio Carille. Segundo o clube, a saída foi em comum acordo. O treinador sofria pressão externa e foi vaiado em diversos jogos pela torcida. Carille assumiu o Santos no final de 2023, conquistou um vice-campeonato paulista e o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O Santos não informou quem vai comandar a equipe no próximo domingo (24) contra o Sport.