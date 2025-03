Sarney é homenageado no Senado pelos 40 anos da redemocratização do Brasil

O ex-presidente José Sarney foi homenageado, nesta terça (18), no Senado pelos 40 anos da redemocratização do país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que José Sarney teve habilidade política para dialogar com todas as frentes partidárias. Já o ex-presidente destacou que não há democracia sem um Congresso Nacional forte e livre. José Sarney foi presidente do Brasil de 1985 a 1990, depois de 21 anos de regime militar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!