Segue internada a criança atropelada pela namorada de um traficante no RJ

Segue internada a criança atropelada pela namorada de um traficante no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A motorista fugiu sem prestar socorro, mas já foi presa. O quadro clínico da menina evoluiu de grave para estável. Yasmin Prates, de 6 anos, teve a perna amputada e deve passar por nova cirurgia. As crianças brincavam quando foram atingidas. As outras duas vítimas do atropelamento já tiveram alta.



