Senado deve votar projeto que aumenta punição para incêndios em áreas florestais e de mata

O Senado brasileiro deve votar um projeto para endurecer as punições a quem provocar incêndios em áreas de mata e florestas, elevando o tempo de prisão para até seis anos. Este 2025, mais de 13 mil focos de incêndio foram registrados. O Pantanal e a Amazônia são as áreas mais afetadas, com a Polícia Federal investigando incêndios criminosos que resultaram em multas superiores a R$ 300 milhões. Caso aprovada, a lei ainda precisa da sanção do presidente Lula.



