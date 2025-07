Síria registra novos confrontos no sul do país entre beduínos e minoria árabe drusa

Na Síria, foram registrados novos confrontos no sul do país. Beduínos e a minoria árabe drusa, que tem o apoio de Israel, voltaram a se enfrentar. Um representante dos beduínos disse que o acordo de cessar-fogo anunciado nesta semana vale apenas para o exército sírio. As tropas começaram a deixar ontem a região de Sweida, local dos confrontos que já deixaram mais de 500 mortos nos últimos dias.



