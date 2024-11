Sítios arqueológicos são descobertos durante obra no centro de São Paulo

O Brasil tem cerca de 4 mil sítios arqueológicos registrados. Metade fica no estado de São Paulo. Três deles estão no centro da capital paulista e foram descobertos durante obras da Prefeitura. O primeiro sítio arqueológico foi descoberto na rua Paulo Egídio em junho de 2023. Durante escavações para as obras, foram encontradas fundações de casas que existiam antes da abertura da rua em 1930.