SP: quase 2.800 multas são aplicadas a motociclistas que empinam motos, no primeiro trimestre

Um levantamento do Detran de São Paulo mostra que no primeiro trimestre do ano quase 2.800 multas foram aplicadas a motociclistas que empinam motos. A manobra perigosa pode colocar pedestres em risco e, por isso, é considerada crime de trânsito. Foi quando empinava a moto em uma avenida da zona leste que um homem atropelou avô e neto em janeiro deste ano. Leonildo da Silva, de 55 anos, morreu e o menino de 6 anos ficou ferido. O motociclista Marcos da Silva está preso, indiciado por homicídio com dolo eventual e tentativa de homicídio. A Polícia Militar também fiscaliza irregularidades nas motos e a habilitação dos condutores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!