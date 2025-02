SP: terminal rodoviário do Tietê sofre com alagamentos nesta sexta (24)

A cidade de São Paulo enfrentou mais de mil quilômetros de congestionamento devido às fortes chuvas. No entorno do terminal rodoviário Tietê, o repórter Felipe Brandão relatou que a água nas ruas, embora tenha diminuído, ainda exige cautela dos motoristas. Muitos veículos estavam cobertos pela água mais cedo e os motoristas aguardam desde as 16h para seguir viagem. O trânsito permanece complicado, refletindo os efeitos das chuvas desta sexta-feira (24).