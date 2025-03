STF amplia abrangência do foro privilegiado e poderá julgar políticos mesmo após o fim do mandato

Por sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal ampliou a abrangência do chamado foro privilegiado. Com isso, a Corte poderá julgar políticos como deputados, senadores e ministros, mesmo depois do fim do mandato. O entendimento aprovado no plenário virtual do STF estabelece que o foro será mantido quando o crime for cometido durante o exercício da função e tiver relação com o cargo.



