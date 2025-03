STF começa a julgar se Bolsonaro e outros sete se tornarão réus por suposta trama de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federa decidirá nesta quarta-feira (26) se o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados se tornarão réus por suposta tentativa de golpe de Estado, após uma sessão com segurança reforçada e a presença inédita de Bolsonaro no plenário durante o julgamento de sua própria denúncia. Na análise iniciada nesta terça-feira (25), o ministro Alexandre de Moraes detalhou as acusações de uma "organização criminosa" que teria agido para desestabilizar a democracia, enquanto o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apontou Bolsonaro como líder do suposto plano. A decisão final será tomada após os votos dos ministros da Primeira Turma.



