STF forma maioria de votos para responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo postado por usuários

O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para responsabilizar as redes sociais por conteúdo postado por usuários. Os ministros ainda vão discutir como será a responsabilização e formar uma tese sobre o tema. Diante de várias teses diferentes que envolvem uma autorregulação ou a criação de um órgão para regular as plataformas, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, adiantou que ainda será preciso ponderar e organizar as sugestões para que os ministros cheguem a uma tese comum a ser aplicada em processos nas instâncias da Justiça.



