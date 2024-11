STF forma maioria para manter condenação de Fernando Collor em oito anos por crimes de corrupção

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello em oito anos e dez meses em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O placar está em seis a dois. Collor foi condenado por receber R$ 20 milhões em propina em troca de um contrato com a BR Distribuidora. A defesa do ex-presidente não se manifestou.