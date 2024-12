STJ autoriza deportação de imigrantes ilegais retidos no aeroporto de Guarulhos (SP)

O Superior Tribunal de Justiça atendeu a um pedido do governo federal e autorizou a deportação de imigrantes ilegais retidos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O presidente do STJ, Herman Benjamin, considerou que 97% detidos utilizam o Brasil como corredor de passagem para outros países. Ele também destacou os riscos sanitários e de segurança em manter as pessoas no terminal do aeroporto.