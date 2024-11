Superlua: fenômeno celeste, último deste ano, poderá ser visto à noite nesta sexta (15)

Moradores de diversas regiões do Brasil já podem ver nesta noite a última ‘superlua’ do ano. Se as condições meteorológicas permitirem, não vai ser necessário nenhum equipamento especial para a observação. A superlua pode ser vista conforme o fuso horário de cada região, mas na maior parte do país, se tornou visível exatamente às 18h28. Na prática, o fenômeno acontece quando a lua cheia parece maior e mais brilhante do que o normal, por estar mais próxima da Terra durante a órbita.