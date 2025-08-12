Logo R7.com
Tarifaço de Trump: presidente Lula defende soberania nacional durante evento sobre educação

O presidente participou do Prêmio MEC da educação brasileira, que reconhece as melhores práticas de inclusão e de melhoria do ensino público

JR na TV|Do R7

Lula defendeu nesta segunda-feira (11) a soberania nacional durante um evento sobre educação. E ocorre em um momento em que o governo brasileiro enfrenta um impasse com os Estados Unidos sobre o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. O presidente participou do Prêmio MEC da educação brasileira, que reconhece as melhores práticas de inclusão e de melhoria do ensino público. Lula também falou sobre a importância da educação, e revelou que existem acordos firmados com 100% dos governadores e 99% dos prefeitos brasileiros para alfabetizar 80% das crianças até 2030.

