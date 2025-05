Taxa de desemprego fica em 6,6% no trimestre terminado em abril, afirma IBGE

A taxa de desemprego fechou o trimestre terminado em abril em 6,6%. É o melhor resultado para o período desde 2012. Ainda assim, 7,3 milhões pessoas procuram emprego no país. O rendimento médio do trabalhador é de R$ 3.246. E mais de 39 milhões de trabalhadores têm carteira assinada. Os dados são do IBGE.



