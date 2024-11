Tema saúde domina agenda de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes em São Paulo nesta sexta (18)

Guilherme Boulos (PSOL) fez campanha pela manhã em frente ao Theatro Municipal, no centro da cidade. O candidato prometeu investimentos na área da saúde, com um programa para reduzir a fila de consultas e exames. Ricardo Nunes (MDB) fez uma visita a uma unidade da AACD, conversou com pacientes e falou sobre a parceria entre a Prefeitura e a instituição.