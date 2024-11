Temporal em Goiás deixa uma mulher morta; enxurrada atingiu dois motociclistas

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para todo o estado de Goiás por conta da previsão de chuva forte nos próximos dias. Ontem (12), uma mulher morreu durante um temporal. Daniella Magalhães Vila Nova tinha 41 anos e trabalhava numa ótica, localizada perto do local do acidente. Ela morreu no hospital. Daniella e o companheiro passavam de moto quando foram surpreendidos pelo temporal.; o homem conseguiu se segurar, mas a mulher ficou presa em uma cerca. No mesmo dia, pelo menos outros dois motociclistas foram arrastados pela enxurrada.