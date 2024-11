Testemunhas convocadas pela defesa de Ronnie Lessa depõem no julgamento da morte de Marielle

Nesta quarta (30), no Rio de Janeiro, as testemunhas convocadas pela defesa de Ronnie Lessa também foram ouvidas no julgamento pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. A defesa do ex-policial convocou um delegado da Polícia Federal e um agente federal para depor. Os dois atuaram na investigação que foi aberta pela PF a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2023.