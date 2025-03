Torcedor mirim do Santos vence câncer raro no olho e exibe paixão pelo time em prótese personalizada

O pequeno Anthony, de 7 anos, conquistou os jogadores do Santos. Depois de vencer um câncer, ele ganhou um presente especial. Era apenas uma consulta para trocar a prótese ocular, mas, quando Anthony se olhou no espelho, ele começou a chorar. Isso porque o garoto ganhou uma prótese especial com o brasão do seu time do coração.



