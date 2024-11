Três americanos são presos com 75 kg de skunk, um tipo de maconha, no aeroporto de Guarulhos (SP)

Nesta quarta (30), três americanos que desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram presos com 75 quilos de skunk, uma forma potencializada de maconha. As duas mulheres e um menor de idade vinham de um voo de Frankfurt, na Alemanha. A quantidade de skunk apreendida é mais que o dobro de toda a droga apreendida no ano passado inteiro no aeroporto de Cumbica.