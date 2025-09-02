Logo R7.com
Trump afirma que EUA atiraram contra barco da Venezuela que transportava drogas no sul do Caribe

Segundo Donald Trump, 11 terroristas morreram

JR na TV|Do R7

O presidente Donald Trump também afirmou nesta terça-feira (2) que os Estados Unidos atiraram contra um barco da Venezuela que transportava drogas no sul do Caribe. Segundo Trump, 11 terroristas morreram. Trump declarou na Casa Branca que a embarcação cheia de drogas foi abatida nesta terça-feira (2). É a primeira ação americana na região, desde que a Marinha enviou navios de guerra ao Caribe para combater o narcotráfico.  

A declaração vem um dia depois do presidente venezuelano dizer que a ação militar dos Estados Unidos na região é injustificável e que essa é a maior ameaça que o continente já viu em 100 anos. Já o governo da Colômbia considerou desproporcional a presença militar dos Estados Unidos nas águas do Caribe. 


