Trump recebe primeiro-ministro canadense e insiste que país deve se tornar um estado americano

O presidente Donald Trump recebeu nesta terça-feira (06), na Casa Branca, o primeiro-ministro do Canadá e insistiu que o país deve se tornar um estado americano. Foi o primeiro encontro do presidente Donald Trump com o recém-eleito premiê canadense, Mark Carney. Depois do México, o Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos e um importante aliado. Trump e Carney também trataram das tarifas comerciais anunciadas pelo governo americano neste ano. Os dois países e o México mantêm um acordo de livre comércio. Mas em março, Trump impôs taxas de 25% sobre produtos do Canadá. Apesar da tensão na visita de hoje, Trump classificou a conversa como amigável.



