União Europeia multa Apple e Meta por práticas que prejudicam o consumidor

A União Europeia multou, nesta quarta-feira (23), a Apple e a Meta por práticas que prejudicam o consumidor. Foram as primeiras multas aplicadas de acordo com a nova legislação do bloco, que tem como objetivo garantir a concorrência livre e justa entre empresas. As punições aplicadas equivalem a mais de R$ 4,5 bilhões, segundo a cotação. A Apple foi multada por não permitir que os usuários baixem aplicativos mais baratos ou de graça, fora da loja oficial da fabricante americana. Já a Meta, teria violado o direito do consumidor em relação à privacidade. As duas empresas têm até dois meses para regularizar a situação.



